Agronegócios 28/04/2020 08:46 Canal Rural Carnes e frutas: problemas de logística afetam oferta de contêineres Foto: Reprodução - Internet Segundo consultor da CNA, houve dificuldade na distribuição desses produtos nos mercados compradores, o que atrasou o esvaziamento dos equipamentos de transporte. A pandemia do novo coronavírus afetou a logística de contêineres refrigerados para carnes e frutas, segundo o consultor da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Luiz Antônio Fayet. “Houve problemas na distribuição desses produtos na Europa e Ásia, o que levou a um atraso no esvaziamento dos contêineres, causando o desequilíbrio no fluxo”, diz. Segundo o especialista, isso tende a se normalizar, mas não tão rapidamente, já que os navios levam cerca de 20 dias da Europa até aqui e até 40 dias vindos da Ásia. “Pode levar de três a quatro meses para se resolver”, comenta. Apesar disso, Fayet destaca que produtos que não dependem de contêineres frigoríficos, como é o caso dos granéis, seguem a todo vapor nas exportações, “mesmo no período da grande crise do coronavírus”.

