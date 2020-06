Agronegócios 30/06/2020 07:52 Assessoria de Imprensa Agricultura intensifica Programa de Inseminação Artificial em Nova Monte Verde Foto: Divulgação A Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Saneamento desenvolve há alguns anos o Programa de Inseminação Artificial para a melhoria genética do rebanho e o aumento da produção de leite. Os trabalhos estão sendo intensificados e nesta semana a equipe da secretaria realizou o acompanhamento na propriedade do senhor João Juares dos Santos. A visita de acompanhamento no Sitio Matão foi realizada pelo médico veterinário, Alex Sandro Aparecido do Nascimento, e o coordenador de agricultura, Claudinei Teixeira da Costa. Na propriedade, 16 animais são acompanhados pelo programa. “A gente veio para realizar a ultrassonografia e realizar um diagnóstico de gestação nos animais do senhor João Juares, no intuito de ver quais animais estão prenhas, e as que não estiverem prenhas, vão entrar no processo de IATF, que seria Inseminação em Tempo Fixo”, apontou o veterinário. Dos animais acompanhados, quatro apresentaram dificuldade no processo e deverão receber medicamentação e posteriormente passaram por novo processo de inseminação.

