Agronegócios 16/02/2021 05:36 Conab opera mais um leilão para contratação de frete de milho na próxima sexta-feira Na próxima sexta-feira (19), a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) realiza mais uma operação para contratar serviço de frete, que deverá remover quase 10,7 mil toneladas de milho em grãos vinculados aos estoques públicos. O objetivo é assegurar o abastecimento do produto junto aos pequenos criadores de animais atendidos pelo Programa de Vendas em Balcão (ProVB). O grão encontra-se armazenado em unidades do município de Sorriso, Mato Grosso. O destino são os seguintes estados: Ceará (Russas e Igatu), Pernambuco (Arcoverde), Piauí (Parnaíba), Rio Grande do Norte (Umarizal), Rio Grande do Sul (Marau e Cruzeiro do Sul), Santa Catarina (Braço do Norte). As empresas interessadas em participar do pregão precisam comprovar que sua atividade econômica principal é compatível com o serviço a ser realizado. Também devem estar incluídas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf), no Sistema de Cadastro Nacional de Produtores Rurais da Conab (Sican), entre outras exigências especificadas no edital. Clique aqui pra conferir os detalhes e normativos da operação no Aviso de Frete nº Nº 13/2021.

