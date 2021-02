Agronegócios 23/02/2021 15:44 Preço da batata aumenta 41,1% em Mato Grosso Caixa do legume saiu de R$ 85 para R$ 120. O preço da batata teve um aumento de 41,1% na última semana, em Cuiabá, conforme a pesquisa semanal realizada pela Secretaria de Agricultura Familiar (SEAF-MT). A caixa do legume saiu de R$ 85 para R$ 120. Já a abóbora que teve uma queda no preço. Conforme o levantamento, a abobora cabotiã passou de R$ 40 para R$ 30. Outros hortifrútis que tiveram aumento: Acelga, de R$ 35 para R$ 42

Cenoura, de R$ 45 para R$ 60

Manga, de R$ 26 para R$ 35 Hortifrútis que tiveram queda: Berinjela, de R$ 30 para R$ 22

Chuchu, de R$ 50 para R$ 30

Jiló, de R$ 65 para R$ 45

Maxixe, de R$ 78 para R$ 50

Quiabo, de R$ 40 para R$ 25

Tomate, de R$ 80 para R$ 60

Banana prata, de R$ 100 para R$ 70

Limão thaiti, de R$ 70 para R$ 50

