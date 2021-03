Produtores rurais podem acessar relatórios de sanidade no site do Indea MT

Atualização do Módulo do Produtor facilita o acesso a informações relevantes para as propriedades rurais

Os produtores rurais de Mato Grosso já podem emitir relatório sanitários diretamente no site do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (Indea MT), sem a necessidade de procurar as unidades locais do Instituto. A nova versão do Módulo do Produtor avança no processo de modernização e desburocratização implantado pelo Governo do Estado.

“O Governador Mauro Mendes busca dar agilidade e celeridade a todos os processos do Estado. Com os processos do Indea MT não é diferente, buscamos simplificar as formas de os produtores rurais acessarem as informações necessárias para o seu negócio. Já é possível emitir as Guias de Transporte on-line e agora há mais esta facilidade”, diz César Miranda, secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico.

Os relatórios incluem a ficha sanitária da propriedade, a ficha sanitária do produtor, saldo do rebanho e histórico de movimentação disponível ao produtor desde o ano de 2012 até a data atual. Também está disponível o relatório do saldo de rebanho em 31/12, que o produtor precisa apresentar em sua declaração anual na Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz).

“Além das implementações, o sistema foi modernizado, tornando-se compatível com a maioria dos navegadores disponíveis, melhorando a segurança e o tempo de resposta, fazendo a emissão das guias de forma mais rápida e ágil”, afirma Emanuele de Almeida, presidente do Indea MT.