Agronegócios 15/03/2021 11:53 Senar-MT investe em parceria para capacitar mais pessoas que irão atuar na prevenção do fogo Ainda chove em Mato Grosso, mas já é tempo de planejar e programar as ações de combate ao fogo. O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (Senar-MT), em parceria com os sindicatos rurais do estado, realizou nos dois primeiros meses de 2021 oito treinamentos para capacitar pessoas que irão atuar neste setor. Para os próximos meses já são 80 cursos programados. A novidade para este ano é uma parceria entre Senar-MT e o Corpo de Bombeiro. A ideia é treinar os bombeiros para operar as máquinas da linha amarela que incluem pá carregadeira, retroescavadeira e tratores de esteiras, equipamentos essenciais no combate de grandes incêndios. E por outro lado, ensinar os produtores e trabalhadores rurais as técnicas de prevenção e combate aos incêndios. O superintendente do Senar-MT, Francisco Olavo Pugliesi de Castro, popularmente chamado de Chico da Paulicéia, conta que neste espaço serão ofertados outros cursos como os de Norma Regulamentadoras (NRs), dentre elas o de NR - 35 - Trabalho em Altura e NR - 33 - Trabalho em Espaço Confinado. "Esta parceria já está em estágio bem avançado", destaca o superintendente. O ano de 2020 foi muito difícil para os produtores rurais e deixou todos em alerta. "Diante do cenário do ano passado, todos estão em busca de se preparar e capacitar seus colaboradores para agir preventivamente. Além dos treinamentos já previstos, estamos recebendo demanda extra para treinamentos que capacitam pessoas para atuar neste setor", enfatiza o superintendente. O Senar-MT em parceria com os Sindicatos Rurais oferece os treinamentos de Formação de Brigada de Incêndio NTCB 34 e o de Prevenção e Controle do Fogo na Agricultura. Os interessados devem procurar o Sindicato Rural de seu município para verificar se há turmas previstas e se há vagas, ou até mesmo para solicitar cursos extras junto ao Sindicato Rural de seu município.

