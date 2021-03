Agronegócios 17/03/2021 07:34 Agência Educa Mais Brasil MEC oferta 3.330 vagas para cursos profissionalizantes em Ciências Agrárias O Programa Novos Caminhos, do Ministério da Educação (MEC), está com 3.300 vagas abertas para qualificações profissionais na área de Ciências Agrárias. Interessados podem preencher o formulário de inscrição até o dia 21 deste mês. As vagas são divididas em sete cursos distintos, todos de Formação Inicial e Continuada (FIC), na modalidade de Educação a Distância (EaD). As cargas horárias das qualificações profissionais variam entre 160 e 240 horas. A escolha deve ser feita na página de inscrição. As formações são ofertadas pela Escola Agrícola de Jundiaí (EAJ), vinculada à Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Podem se candidatar pessoas com 16 anos ou mais, sem matrículas ativas em outros cursos oferecidos pelo Novos Caminhos, além de possuírem a escolaridade mínima requisitada para formação. Vagas disponíveis 600 vagas para os cursos de Aquicultor Produção Comercial de Peixes – Piscicultura; 600 vagas para Aquicultor Produção Comercial de Peixes Ornamentais; 400 vagas para Operador de Beneficiamento de Pescado; 500 vagas para Agente de Gestão de Resíduos Sólidos; 400 vagas para Horticultor Orgânico; 400 vagas para Auxiliar de Operação de Estação de Tratamento de Águas; 400 vagas para Produtor de Derivados do Leite.

