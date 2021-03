Agronegócios 17/03/2021 12:38 Peixe BR pede ajuda ao MAPA para habilitação de frigoríficos de peixes de cultivo para exportação à UE A Associação Brasileira a Piscicultura (Peixe BR), entidade representativa da cadeia de produção de peixes de cultivo no país, enviou ofício à ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Tereza Cristina, solicitando apoio para habilitação dos frigoríficos de peixes de cultivo no Brasil para exportação à União Europeia. “Já estamos no terceiro ano de suspensão das exportações de peixes de cultivo, especialmente de tilápia e seus subprodutos, decorrente de não conformidade em barcos de pesca que em nada diz respeito à piscicultura”, relata o presidente executivo da Peixe BR, Francisco Medeiros. O dirigente destaca que a piscicultura não tem como intervir na pesca para que atenda às não conformidade nos seus respectivos barcos. Dessa forma, “solicitamos empenho do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento nesta importante ação, atuando junto ao órgão de sanidade da União Europeia para que vistorie e libere as plantas de peixes de cultivo no Brasil”.

