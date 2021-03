Agronegócios 20/03/2021 07:45 Nativa News com Assessoria de Comunicação Prefeitura de Apiacás inicia programa de apoio à pequenos produtores da agricultura familiar Foto: Divulgação A Prefeitura Municipal de Apiacás deu início ao Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) que tem como principal objetivo a politica de apoio e incentivo à agricultura familiar. Por meio do programa a Prefeitura Municipal faz compra de alimentos da agricultura familiar através da Secretaria de Agricultura e repassa para a Secretaria Municipal de Assistência Social que distribuirá para as famílias carentes do município. Segundo a secretária de agricultura, Sra. Patrícia Sian, o PAA vem para incentivar os produtores da agricultura familiar na venda de seus produtos principalmente nesse momento em que estamos vivendo uma pandemia. “Esse programa vem para melhorar a renda do pequeno produtor e assim contribuir com uma alimentação saudável para as famílias que tanto necessitam. Nessa primeira sexta-feira em que demos inicio ao programa compramos frutas, verduras, legumes e ovos de vários produtores, conseguimos montar 23 cestas verdes que foram distribuídas por meio da equipe do CRAS as famílias carentes. Quero deixar aqui meu muito obrigado ao prefeito Júlio por sempre estar nos incentivando, agradecer o Secretário de Agricultura do Estado Silvano Amaral pela parceria do PAA em Apiacás, agradecer os produtores pela confiança em nos vender seus produtos e dizer que a Secretaria está à disposição para atender todos os produtores”. Diz a secretária

Voltar + Agronegócios