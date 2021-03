Agronegócios 24/03/2021 09:48 Fundação MT Aumento da população do percevejo barriga-verde na safra 20/21 Essa espécie é uma praga importante para a cultura do milho e pode ocasionar perdas de produção. O percevejo barriga-verde – Diceraeus melacanthus tem ocorrido em altas populações nas últimas safras de milho em todas as regiões do estado do Mato Grosso. No entanto, é necessário estar atento a essa população no sistema de produção soja-milho, pois os percevejos irão se desenvolver durante o período da cultura da soja, onde podem ocasionar danos aos grãos e sementes e, além disso aumentar a população o que acarretará danos ao milho nos primeiros dias após a emergência. O monitoramento da população de percevejo barriga-verde na cultura da soja e seu controle são importantes para se ter sucesso de controle na cultura do milho, pois baixas populações detectadas na cultura da soja poderão ocasionar problemas sérios e comprometer o desenvolvimento do milho. O acompanhamento da lavoura diariamente possibilita a identificação da praga, qual espécie, o tamanho da população e a forma mais eficiente para seu manejo. Também, é importante ter um bom controle de plantas daninhas nas áreas, pois essas são hospedeiras para esse inseto e os mantêm nas áreas. A proteção às plantas de milho para essa praga depende de controle na cultura da soja com produtos químicos como neonicotinoides + Piretroides; organofosforados; piretroides. Para a cultura do milho é importante a realização de tratamento de sementes com produtos neonicotinoides (Clotianidina, Tiametoxan, Imidaclopride) e aplicações foliares no início do desenvolvimento da cultura, sendo aos 3 e 7-10 dias após a emergência ou até o milho atingir o estágio V4. As aplicações posteriores dependerão da pressão da população e do desenvolvimento da cultura.

