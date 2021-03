Agronegócios 25/03/2021 11:42 MT deve ter boa produtividade de arroz Foto: Mauro Schaefer I Correio do Povo A safra de arroz de Mato Grosso deve ser ainda maior do que a projetada. A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) revisou os dados em seu novo levantamento. No início do ano, quando o Estado ainda estava plantando o cereal, a estimativa era de um aumento de 0,9% na produção, em relação à safra passada. Agora, com o início da colheita, já se projeta uma safra de 415 mil toneladas, um crescimento de 2,6% em relação à temporada anterior. Entre o boletim divulgado no início do ano e o divulgado este mês, a Conab também diminuiu a previsão de área plantada, de 123 mil para 121 mil hectares. Caso a área seja mantida, representará um aumento de 2% em relação à safra 2019/2020. A Conab projeta maior produtividade, o que explica maior produção mesmo com área menor. Em relação à safra passada deve passar de 3.410 para 3.431 kg/ha, 0,6% a mais. “A cultura tem apresentado bom desenvolvimento, e o produto colhido apresenta ótima qualidade, apesar de a umidade do grão estar, para estas primeiras áreas, superior a 20%, um pouco acima do ideal. A expectativa é que excelente rendimento médio seja obtido para esta safra devido aos melhores pacotes tecnológicos empregados e também ao regime favorável de chuvas”, cita o relatório. O Estado planta tanto arroz de sequeiro quanto irrigado. No sequeiro está a grande maioria com 112,6 mil hectares e produção esperada de 389 mil toneladas. Já no irrigado são 8,5 mil hectares e produção de 26 mil toneladas. A produção com irrigação ampliou a área e produção em 32%.

Voltar + Agronegócios