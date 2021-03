Agronegócios 27/03/2021 04:28 Mato Grosso avança em pesquisas com gado Nelore O novo experimento terá duração de 120 dias, com avaliação de animais machos Nelore inteiros e bois cruzados comuns em terminação intensiva de pasto No mês de março, a Associação dos Criadores de Nelore de Mato Grosso (ACNMT) deu início a mais uma prova de desempenho em parceria com a Cargill-Nutron e o Núcleo de Estudos em Pecuária Intensiva (Nepi), da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) de Sinop. O monitoramento terá duração de 120 dias. A nova prova, que entra em sua oitava edição, vai comparar o ganho em peso de 88 machos Nelore inteiroscom 88 bois cruzados em semiconfinamento. Entre os itens que a serem avaliados estão: ganho em peso diário; ganho de carcaça diário; peso e rendimento das carcaças; avaliação de carcaça e qualidade de carne; consumo e digestigestibilidade do pasto e suplementos; retenção de nitrogênio pelos animais; rendimento de carne na desossa e eficiência alimentar. O presidente da ACNMT, Aldo Rezende Telles, explica que o objetivo da pesquisa é mensurar e comparar a performance de ambos os lotes de animais, que receberão o mesmo manejo nutricional. No final, ambos os lotes serão abatidos para aferir rendimento e tipificação da carcaça, desempenho produtivo e nutricional. Também será feita uma análise econômica dos dados. “A pecuária exige cada vez mais eficiência, por isso a associação dos criadores de Nelore vem realizando essas provas anualmente em seu centro experimental para comprovar, na prática, os quatro principais pilares fundamentais para a máxima rentabilidade: manejo correto, sanidade, nutrição adequada e genética”. Outro objetivo é a difusão das tecnologias com sustentabilidade econômica, ambiental e social que possa atrair novos associados. Além de incentivar que os dados obtidos no centro experimental sejam replicados em todas as propriedades com resultados satisfatórios. “Agrademos os associados que enviaram os animais e os parceiros do Nepi, Agro MT, Cargill e FS Bioenergia”, acrescenta Telles. Segundo Lorenzo Pacheco, médico veterinário e especialista da Cargill-Nutron, as recentes pesquisas desenvolvidas buscam obter carne de alta qualidade em um curto espaço tempo. “Estamos empenhados em obter informação palpável, qualificada e sólida sobre o desempenho dos animais, com melhor desempenho e custo-benefício em suplementação (retorno financeiro) até a hora do abate”. A professora do NEPI, Kamila Andreatta, pontua que as parcerias são necessárias para que as pesquisas mantenham a produção de informações de qualidade para a pecuária estadual, que é referência para o país. “Este experimento em específico servirá para compararmos animais Nelore puros e animais Cruzados (tucuras), permitindo ao produtor clareza nas tomadas de decisão ao optar por uma destas categorias animal”. Avaliação com fêmeas – Também está em fase final o monitoramento de um lote de 180 animais que estão participando da 7ª edição da prova de ganho de peso a pasto (PGP), realizada exclusivamente com fêmeas, com início em julho de 2020. Dados preliminares mostram que, mesmo durante a maior seca na Baixada Cuiabana, o ganho médio foi acima de 700 gramas diárias e muito além do esperado. “Esse rendimento ficou além das nossas expectativas, demonstrando a qualidade dos animais e dos suplementos avaliados”, avalia Aldo Rezende Telles. Ao final, as fêmeas ainda participarão de um abate técnico com avaliação de qualidade de carne e carcaça dentro do Circuito Nelore de Qualidade e Programa Nelore Natural da Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB). Além das vantagens de participar da pesquisa da UFMT, a pesquisa permitirá ao pecuarista receber uma bonificação no valor da arroba pelo programa Nelore Natural.

