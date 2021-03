Agronegócios 31/03/2021 14:31 Governo do Estado libera GTA eletrônica para caprinos, ovinos e peixes Produtores rurais poderão emitir a Guia de Transporte Animal por meio do site do Indea MT O Governo do Estado, por meio do Instituto de Defesa Agropecuária (Indea MT), avançou na informatização e agilidade dos processos de trânsito animal. Agora, os produtores rurais podem emitir a Guia de Transporte Animal (GTA) on-line para caprinos, ovinos e peixes por meio do site oficial do Instituto, no link Módulo do Produtor. Para o secretário de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso, César Miranda, é importante que o Estado reduza a burocracia e simplifique o ambiente de negócios para dar continuidade a investimentos. “Essa celeridade é um anseio dos produtores rurais e estamos dando continuidade a um trabalho iniciado com a GTA eletrônica para bovinos em 2019. Produtor e médico veterinário poderão emitir a guia de qualquer lugar, necessitando somente de internet”, informou. O sistema acompanha todas as normas nacionais e internacionais sanitárias, para dar segurança ao produtor e aos compradores dos produtores mato-grossenses. O diretor técnico do Indea MT, Renan Tomazele, explica que as emissões via Módulo do Produtor só estão liberadas para trânsito de animais dentro do Estado. “E para as espécies susceptíveis à febre aftosa, existem restrições de emissão de GTA para zona livre sem vacinação”, complementa.

Voltar + Agronegócios