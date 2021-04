Agronegócios 03/04/2021 08:28 Multinacional vira sócia de grupo mato-grossense para produção de etanol de milho Foto: Divulgação O grupo mato-grossense O+ Participações e a multinacional paraguaia Inpasa oficializaram uma parceria na planta da Ethanol Bionergia, em Nova Mutum, tornando-se um dos maiores players do segmento no país. A sociedade dos dois grandes grupos econômicos vai dobrar a capacidade de produção da usina de etanol de milho antes prevista no município, podendo chegar a 800 milhões de litros por ano. De acordo com informações, as obras iniciam em abril e a indústria deve entrar em operação no segundo semestre de 2020. A parceria foi assinada pelos diretores-presidentes da O+ Participações, Ramiro Azambuja, e José Odvar Lopes, da Inpasa, respectivamente, durante entrevista coletiva na Prefeitura Municipal de Nova Mutum. O total de investimento gira em torno de 800 milhões de reais, com a abertura de milhares de empregos diretos e indiretos na região, geração de renda e movimento da economia local. O projeto da Ethanol Bionergia está com as etapas de execução bastante adiantadas, como terreno, licenças ambientais aprovadas desde o ano passado e equipamentos contratados. “A parceria já nasce grande e forte, tendo em vista o histórico das duas empresas. “É um movimento estratégico que promete mudar a indústria de etanol de milho em Mato Grosso e no Brasil, nos próximos anos”, afirmou Azambuja. Segundo ele, o grande diferencial da Ethanol Energia será a utilização, como matriz energética, do capim Brachiaria plantado em áreas de lavoura e pasto degradado da própria empresa, garantindo sua auto-suficiência. “Temos uma preocupação ambiental muito grande, além da utilização de matéria-prima e mão de obra local, com o objetivo de promover o desenvolvimento da região. A indústria em Nova Mutum vai funcionar 350 dias por ano”, completou. A planta da Ethanol Bionergia produzirá ainda 9.200 toneladas de óleo de milho por ano, farelos com altos teores de fibra e proteína para ração animal (DDGS e DDG) e energia elétrica com a biomassa utilizada nas caldeiras. O ganho também será para o estado, com a arrecadação prevista de R$ 60 milhões por ano de ICMS. Sobre a O+ Participações A O+ Participações é um dos maiores grupos econômicos de Mato Grosso, com empresas que atuam em diferentes segmentos do mercado nacional e internacional, com foco em agronegócio, incorporação, frigorífico de suínos, construção civil e negócios imobiliários. Sobre a Inpasa A multinacional Industria Paraguaya Alcoholes S.A. (Inpasa) é hoje a maior produtora de etanol de milho da América Latina. Produz 40 milhões de litros de etanol por mês no Paraguai. A capacidade instalada na destilaria é superior a 450 mil litros de etanol por dia. A empresa está construindo em Sinop (480 km de Cuiabá-MT) a maior usina de etanol de milho do Brasil, com capacidade de produção de 45 milhões de litros por mês. A previsão de operação é para junho deste ano.

Voltar + Agronegócios