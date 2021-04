EM ATRASO: Colheita da soja atinge 52% em Mato Grosso

O problema está no excesso de chuva que não permite a colheita

A colheita da safra 2020/21 de soja em Mato Grosso avançou 17,63 pontos porcentuais na semana segundo informou o boletim do Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea). Os trabalhos estão atrasadas. No mesmo período da safra passada o volume colhido era de quase 85% e na média dos últimos cinco anos estava em quase 70%. A região mais adiantada é a Oeste com quase 66% das lavouras colhidas.

O problema está no excesso de chuva e poucos dias com sol que não secam a lavoura para a colheita. Com isso o impacto é sentido no plantio do milho safrinha. Na safra passada cerca de 92% da área com o grão já estava semeada e nesta o índice chega a 54,66%. O avanço semanal, segundo o Imea, é de 18,70 pontos porcentuais. A média dos últimos cinco anos é de 80%. A região com maior proporção de área semeada é o nordeste de Mato Grosso, com quase 69%.

Por fim a semeadura de algodão, que já estava concluída em outros anos, alcançou 99,48% da área no Estado. Entre as regiões de Mato Grosso, a única que ainda precisa concluir os trabalhos é o oeste, com 0,81% da área prevista ainda por plantar.