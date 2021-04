Agronegócios 06/04/2021 07:32 Aline Merladete I AGROLINK ALTA: Menor oferta aumenta preços do tomate Atacadistas afirmam que as sobras seguem constantes de um dia para o outro Foto: Reprodução Os preços do tomate voltaram a subir na última semana. Entre os dias 29/03 e 1º/04, os valores do tomate salada longa vida 3A ficaram em R$ 55,32 (+32,95%) na Ceagesp, em R$ 50,00 (+6,38%) em Campinas/SP, em R$ 40,62 (6,41%) no Rio de Janeiro/RJ e em R$ 40,00 (+21,90%) em Belo Horizonte/MG. De acordo com o boletim informativo do HF Brasil, a alta se deve pela menor oferta no mercado, já que algumas praças do Sul do País, como Caçador (SC), estão finalizando suas colheitas, o que diminui a entrada de tomates. Em Campinas (SP), mesmo com a menor oferta de frutos, atacadistas disseram que as sobras seguem constantes de um dia para o outro, por conta da demanda cada vez mais retraída. O boletim ressalta que para esta semana, a oferta tende a se reduzir ainda mais, mesmo com o ritmo de colheita da safra de inverno aumentando um pouco.

Voltar + Agronegócios