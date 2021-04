Nativa News

Vendas externas chegaram a totalizar 221.948 toneladas da pluma

Durante março, o Brasil registrou um novo recorde de exportações de algodão, com as vendas externas totalizando 221.948 toneladas da pluma, 58% acima do volume embarcado no mesmo mês de 2020, tornando- se o melhor mês de março da história dos embarques.

De acordo com os dados divulgados pela Associação Sul-mato-grossense dos Produtores de Algodão (Ampasul), nos primeiros oito meses da temporada de exportações 20/21, os embarques chegaram a 1,943 milhão de toneladas de algodão, com destaque para China, que reassumiu o primeiro lugar do ranking de maiores compradores com 57,6 mil toneladas importadas no mês de março/21, seguida pelo Vietnã.

Ainda que em quinta posição no ranking nacional de hectares destinados ao cultivo de algodão (23.032), Mato Grosso do Sul segue na liderança da produtividade, juntamente com a Bahia. Ambos estados estimam uma produtividade de 300 arrobas por hectare na safra atual.

Os dados foram divulgados pela Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa), em seu relatório de safra.