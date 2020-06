Fui eleito deputado estadual, obtendo 21.347 votos, totalizando (1,41% dos votos válidos), com a função de legislar no campo das competências legislativas do Estado, definidas pela Constituição Federal. Podendo: propor, emendar, alterar, revogar e derrogar leis estaduais, tanto ordinárias como complementares, além de, atuar em prol da população cuiabana e mato-grossense como um todo, assim como, atender as reivindicações justas e necessárias, dos nossos irmãos de farda, da gloriosa Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, à qual fiz parte dela.

Buscar apenas ações legislativas, voltadas a atender as demandas dos 141 municípios, com ações corriqueiras é importante sim. Porém neste momento tenebroso, com a chegada desse maldito vírus o Coronavírus ou Covid-19 que é um vírus invisível e extremamente letal; eu, não poderia deixar de me preocupar, como os policiais militares, que estão na linha de frente, visando, manter a ordem e a paz em nossas cidades.

Estou preocupado com a saúde e bem-estar dos nossos policiais militares, que no dia-a-dia, por estarem na linha de frente no enfrentamento ao crime, contra bandidos, assaltantes pessoas da pior espécie possível. Estes policiais estão vulneráveis, correndo maior risco, ao prender esses criminosos, principalmente aqueles que estiverem contaminados, pois os mesmos poderão facilmente passar esse vírus, tendo em vista, existir a necessidade do contato físico, com esses meliantes.

As minhas ações com relação à Covid-19, não ficaram apenas no campo da elucubração; tanto é verdade que realizei inúmeras Lives, educativas e orientativas, contando com a participação intensa, de civis e militares da gloriosa Polícia Militar, que participaram ativamente dela. O objetivo da mesma tinha como função central, sensibilizar o governo do Estado de Mato Grosso, para que o mesmo entendesse, que por trás de cada farda de um policial militar, não existe apenas um CPF, e sim, uma família de bem, que necessita desse pai de família vivo.

Por essa e por outras, me coloco no lugar de cada um desses pais de famílias de militares, que estão na linha de frente; assim sendo, encaminhei um requerimento solicitando informações ao governador, Mauro Mendes (DEM), com cópia ao Secretário de Estado de Segurança Pública, Alexandre Bustamante, com cópias ao Comandante Geral da PM/MT, Cel. PM Jonildo José de Assis, devendo o referido ser respondido por escrito no prazo de 30 (trinta) dias, sobre, a real situação dos Policiais Militares do Estado em face da pandemia causada pelo Coronavís ou Covid-19.

Vou numerar os itens a serem explicitados pelo Governo do Estado com relação à Covid-19.

I- A quantidade de policiais militares infectados.

II- Quantos policiais estão em isolamento.

III- Quantos policiais militares estão internados em estado grave.

IV- Quantos policiais militares fazem parte do grupo de risco, e quais deles estão nas ruas á serviço.

V- Quantos policiais foram recuperados, após a infecção.

VI- Quantos óbitos foram registados.

Diante dessa maldita pandemia, o lado positivo com relação a militares que foram acometidos pela Covid-19; felizmente um caso me deixou extremamente feliz, foi à alta do sargento Klariston, que depois de passar internado por 11 dias e entubado, no município de Vila Rica, na divisa com Pará.

O mesmo saiu andando com uma sacolinha na mão carregando seus pertences, e recebeu o carinho e apoio de seus familiares graças a Deus.

Porém, o que me decepcionou profundamente, foi à ausência do Estado, em termos de cuidado e acompanhamento do militar, que foi nula, esse vácuo deixado pelo poder público; fez-me sentir, extremamente revoltado e magoado, com essa atitude desumana e maldosa, por parte de quem deveria cuidar do seu servidor público.



O cair é dos homens, o levantar é de Deus!

Elizeu Nascimento é deputado estadual.