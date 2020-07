Artigos 12/07/2020 16:03 Um casamento pode ser salvo após um caso? Leia esse artigo e aprenda a ver os sintomas de que tem algo errado Muitos de nós crescemos ouvindo sobre como os casamentos são bonitos, mas tente contar isso aos 40% dos casais que acabam se divorciando e você receberá uma resposta negativa. Esse é um número bastante alto que até faz algumas pessoas questionarem a instituição do casamento. Um casamento pode terminar devido a uma variedade de razões, mas o mais comum entre todos é um parceiro de traição. Não são poucos os casos de homem que estão num relacionamento e que ao mesmo tempo tem um caso amoroso, muitas das vezes exercendo o papel até de sugar daddy. Neste artigo, falaremos sobre o impacto da infidelidade em um relacionamento e se um casamento pode ser salvo após um caso. Homens ou mulheres? Quem trai em um relacionamento? Vamos chegar a uma conclusão com base nos números disponíveis. Tecnicamente falando, seu sexo não define o quão fiel você será em relação ao seu parceiro. Homens e mulheres são encontrados traindo, mas, segundo relatos, é mais provável que os homens traiam. Uma Pesquisa Social Geral recentemente realizada concluiu que 20% dos homens dormiram fora do casamento, em comparação com 13% das mulheres. No entanto, o número não é suficiente para chegar a uma conclusão, pois a diferença de gênero varia de acordo com a idade e também depende em grande parte da localização geográfica. Em algumas partes do mundo, as mulheres têm mais chances de trair. Portanto, não podemos dizer que os homens são infiéis. Agora, vamos falar sobre o que força uma pessoa a trair. Por que as pessoas traem em um relacionamento? Pessoas diferentes têm razões diferentes para ter um caso. Alguns fazem isso por hábito, outros por desejo e outros simplesmente perdem o amor. Aqui estão algumas das principais razões pelas quais os casais traem: Falta de respeito: As pessoas são mais propensas a trair se não se sentirem respeitadas em um relacionamento. Um casamento tem muito a ver com respeito. Se você não der ao seu parceiro o respeito que ele merece, você deve estar pronto para vê-lo se afastar. O respeito aqui significa muitas coisas. Quando as pessoas se casam, elas começam a compartilhar muitas coisas, inclusive suas vidas. As decisões que uma pessoa toma podem ter um impacto na vida da outra pessoa. Portanto, você deve sempre discutir tudo com a outra pessoa e mostrar a ela o respeito que ela merece. Pressões financeiras: más condições financeiras podem forçar as pessoas a trair. De fato, alguns casais evitam frustrações e necessidades financeiras. Ter um caso pode fazê-los sentir-se liberados. Baixa compatibilidade: Muitos casais não são compatíveis entre si. Como resultado, eles precisam encontrar amor e conforto em outro lugar. Sexo ruim: homens e mulheres provavelmente trairão se não estiverem totalmente satisfeitos com sua vida sexual. Pessoas diferentes têm expectativas diferentes e, afinal, o sexo é uma parte importante de um casamento. Você deve conversar com seu parceiro sobre as expectativas dele e suas e ser claro sobre as coisas que podem e não podem ser feitas no quarto. Falta de comunicação: a falta de comunicação pode fazer com que as pessoas traiam. Humanos são animais sociais. Precisamos nos comunicar e discutir as coisas uns com os outros. Se o seu parceiro estiver muito ocupado fazendo outras coisas, você pode se mudar para outro lugar para se comunicar, eventualmente iniciando um caso. Desconexão emocional: os casais precisam se sentir conectados não apenas fisicamente, mas também emocionalmente. Somos atraídos por pessoas com as quais nos sentimos conectados e essa atração pode se transformar em um caso em pouco tempo. Falta de autorização: a falta de clareza no casamento pode fazer com que os parceiros traiam. É mais provável que você traia se o seu casamento já estiver nas pedras. Ser claro sobre onde você está indo pode consertar as coisas. Então, podemos salvar um casamento após um caso? Isso depende de muitas coisas. Como mencionado anteriormente, às vezes as pessoas têm um caso não porque querem, mas porque estão desamparadas. Vamos falar sobre a situação em dois cenários: Você traiu

Se você traiu, primeiro deve saber o porquê. Foi um erro ou você realmente não está interessado em seu parceiro? É importante obter respostas para essas perguntas antes de pensar em salvar seu casamento. Não faz sentido salvar um casamento se você não quiser morar com seu parceiro ou se achar que os dois não são compatíveis. Você pode acabar traindo novamente se esse for o cenário, pois nenhum dever pode forçá-lo a seguir uma pessoa com a qual não está feliz. Se você quiser tentar outra vez o seu casamento, encontre coragem para se abrir sobre a situação. Converse com seu parceiro sobre como você se sente e por que deseja dar a este casamento outra chance. Pode ser uma situação difícil, portanto, pode ser uma boa ideia discutir o cenário com um amigo antes de ir na frente do seu parceiro. É melhor confessar do que esperar que seu parceiro descubra naturalmente. Alguns parceiros estão perdoando, mas outros podem não estar dispostos a tentar outra vez. Seu dever é dar o melhor de si. Os casamentos podem sobreviver à infidelidade, mas apenas quando há amor no meio. Seu parceiro traiu Se seu parceiro estiver errado, você deve estar disposto a deixá-lo ir e dar ao seu casamento outra chance, se quiser que ele funcione. Isto é mais fácil dizer do que fazer. A maioria dos parceiros acha difícil superar essas situações, e é por isso que poucos casamentos sobrevivem a um caso. Além disso, você deve discutir a situação com seu parceiro. Descubra se eles querem sair do casamento ou se querem dar outra chance. Você não pode estar com alguém que não quer estar com você. Se vocês dois decidem ficar juntos, devem trabalhar em suas deficiências. Descubra por que seu parceiro teve um caso. É porque eles se sentiram negligenciados? É porque eles não gostaram do sexo? É porque vocês dois não se comunicam o suficiente? Saber as respostas para essas perguntas facilitará as coisas. No final do dia, você pode salvar seu casamento, se realmente quiser tentar outra vez. Uma pessoa sozinha não pode salvar um barco que está se afogando. No entanto, lembre-se de que não é aconselhável viver com uma pessoa habitual em trair.

