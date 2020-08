Artigos 11/08/2020 11:23 Você encara seus olhos? Autoestima...Palavra tão conhecida por todos... Porque será que é tão difícil ser colocada em prática? E pensar que a sua presença ou ausência é sentida até mesmo nas minúcias do nosso dia a dia... Autoestima não é a forma como os outros nos percebem, mas sim, a forma como nos vemos. Hoje com as mídias sociais, estamos delegando até aos estranhos, o poder de levantar ou baixar a nossa autoestima. A quantidade de curtidas, deslikes, o número de seguidores, e os comentários são expoentes que definem o nosso amor próprio. Indo totalmente contra a corrente, estamos permitindo que aquilo que está lá fora, domine o que sentimos aqui dentro. O patinho feio, por ser diferente, precisou esperar muito tempo para perceber que na realidade, estava no grupo errado! E você? Pretende esperar quanto tempo para ser a pessoa que verdadeiramente é? Sempre há tempo para ser feliz! Isto é fato, mas está em nossas mãos delimitar um prazo para este processo acontecer. E o começo é sempre a parte mais difícil, porque nos obriga a sair da nossa zona de conforto, abrir gavetas que até então havíamos perdido a chave, e olhar para nosso espelho, não com o intuito de buscar imperfeições, mas sim, de encarar os nossos olhos de uma vez por todas, usando da sinceridade similar à das crianças, e falarmos o que realmente eles sentem. Porque a partir do momento, que adotarmos em nossas atitudes, as nossas crenças e valores, o cisne terá condições de se fazer presente. E a partir de então, suas mídias sociais não terão o peso de sustentar o seu ego, mas simplesmente, de cumprir apenas o lugar que lhe é merecido: Um espaço destinado ao compartilhamento de momentos e opiniões. Nós, da Denia Consultoria, acreditamos que se escolhermos nosso posicionamento, começando por dentro, naturalmente, construiremos uma imagem recheada de autoestima e autoconfiança, e as críticas servirão de peneira para nos refinar, mas jamais, irão abalar a nossa estrutura, porque teremos consciência da consistência das nossas atitudes. A moda é efêmera, pois sempre surgirão novas tendências, que às vezes nos agradam, às vezes não. Estilo é atemporal, e ele serve-se da moda como um tempero, que fica disponível a cada estação. Segundo Coco Chanel, “A beleza começa no momento em que você decide ser você mesma.” Vamos ousar ter a coragem de ser. Porque se de alguma forma, se tivermos que ser forçados a parar, novamente, teremos equilíbrio de consciência em saber, que vivemos de acordo com nossos próprios propósitos. E já que imagem é algo que se constrói a partir do que vem de dentro, o modo como lidamos com a nossa é um reflexo da nossa autoestima, por isso, é muito importante colocar-se como prioridade. Cuide de você! Tenha projetos pessoais em curto prazo, e não somente destinados ao final da lista de obrigações... Este é um direito que apenas você pode cobrar e executar. E partir do momento que estiver seguro de si mesmo, de suas escolhas, dos “nãos” e “sins”, que seu coração julgar certo dizer, não haverá dúvidas que o farão ruir, e nem obstáculos que o farão desistir. A equipe Denia Consultoria é formada por Denia Alexandrina, consultora de imagem e marketing, há 40 anos no mercado; Fernanda Fae Figueiredo, que é fashion marketing; e Estela Fae de Barros que é psicóloga e especializada em marketing. Email: deniaconsultoriadeimagem@hotmail.com / @deniaconsultoria

