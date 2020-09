Artigos 11/09/2020 07:37 Qual palavra define você? Por Denia Consultoria Ao nascer, o bebê já escuta: “- É a cara da mamãe.”; “- Não, este a mãe apenas carregou, pois ele é a cópia do pai.” À medida que vai crescendo, o bebê continua ouvindo: - “Esse daí é ruim para comer, parece o tio quando pequeno.” Ou, “- Vixe! guloso feito à avó”. Quando chega em idade escolar, os comentários a seu respeito continuam: “-Esse moleque não gosta de estudar, igualzinho ao meu cunhado.” Na adolescência: “Que menina insuportável, a filha do vizinho tem a mesma idade e é um doce.” E conforme iniciam as etapas do seu ciclo de vida, colado a elas, insistem em vir, as pontuações: “- Está na hora de se casar, pois na sua idade eu já tinha até filhos.”; “- Até que enfim , vocês serão papai e mamãe, afinal eu era a única do meu grupo que ainda não era avó.” Até que o bebê nasce...E começa tudo de novo! O hábito da comparação parece estar impregnado em nós. Também pudera, desde o nascimento, somos instigados a olhar para o outro, antes de olhar para nós. À medida que o tempo vai passando, aprendemos a medir nossas escolhas, tendo como referência as comparações. Conferimos tudo que o outro tem: o cabelo, o corpo, o marido/esposa, os filhos, as roupas, o estilo de vida, as profissões...para em seguida, analisarmos quem parece estar “melhor na fita”. Feito isso, será possível quantificar o nível de felicidade e realizações em que me enquadro. Acontece que o resultado desta conta, nunca será positivo. Porque, supondo que você vença esta batalha, e sinta-se superior, segundo os seus critérios de satisfação, isto poderá levar-lhe à soberba e arrogância, características estas, tão nocivas e desprezíveis para qualquer tipo de personalidade, mas, se por outro lado, você se considerar o perdedor da disputa, o sentimento de vítima lhe possuirá, e alimentará o veneno da inveja, podendo transformar você em um vampiro emocional. As redes sociais, que surgiram com o propósito de unir pessoas que estão distantes fisicamente, através de compartilhamentos dos momentos da intimidade, estão sendo usadas, como fontes de competições. Vence quem tiver mais likes! A maior tristeza nisto tudo é observar, que o ser humano está perdendo aos poucos a sua autenticidade... Os filtros estão maquiando as nossas marcas e os efeitos conseguem alterar os cenários, dessa forma, o foco passou a girar em torno do que causará maior número de visualizações! Nós da Denia Consultoria, quando trabalhamos marca pessoal, a primeira pergunta que fazemos ao nosso cliente é: Qual palavra define você? Ela está alinhada aos seus valores? Porque o sucesso de uma marca depende da sua genuinidade. Para se destacar é preciso ser diferente. Olhar para fora, em busca de encontrar soluções para aquilo que está dentro, é o mesmo que tentar saciar a fome colocando água para ferver, sem ter o alimento para pôr na panela. Momentos bons e ruins vão sempre se alternar em nossas vidas... Mas a real felicidade consiste em viver uma vida que seja parecida com você. Conduza a sua marca de acordo com propósitos pessoais. Tenha em mãos às rédeas do seu caminho. O que lhe faz diferente, também o torna único. Comece por dentro! Denia Consultoria – A equipe da é formada por Denia Alexandrina, consultora de imagem e marketing, há 40 anos no mercado; Fernanda Fae Figueiredo, que é fashion marketing; e Estela Fae de Barros que é psicóloga e especializada em marketing. Email: deniaconsultoriadeimagem@hotmail.com / @deniaconsultoria

