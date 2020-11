Energia e Chuva, tudo a ver!

A distribuição de chuva sobre o Brasil é importante para vários setores. O fornecimento de água é uma das áreas que vem sofrendo com a irregularidade das pancadas em áreas como o Sudeste e até mesmo o Sul, agora será que o abastecimento de energia elétrica está comprometido no cenário atual. A resposta é não, como você vai conferir ao longo do texto.

As hidrelétricas correspondem a mais da metade da participação na geração de energia no país. No ano de 2020, o sua contribuição para o Sistema Interligado Nacional (Sin) é de mais de 108MW.

Dessa forma, é possível ver o quão importante é a disponibilidade de de água nos reservatórios energéticos para o sistema. Os últimos números do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) mostram o seguinte panorama:



Em um primeiro momento, os dados podem parecer preocupantes, mas o volume de água necessário para a geração de energia é bem diferente daquele para abastecimento da população, sendo assim, a condição atual afasta as possibilidades de eventuais apagões gerais ou crises no abastecimento de energia. Além disso, é esperado que os reservatórios estejam com volumes menores, uma vez que estamos entrando no período chuvoso. Demora um pouco para o solo mais seco deixar de absorver para passar a transbordar e acumular água.



Fazendo um recorte de Furnas, seu índice percentual em 26/11/2020 é de 19%, esse valor é bem diferente do registrado em dezembro de 1999 quando o sistema atingiu seu pior índice histórico com 6,28%. Devemos lembrar que desde este índice mais baixo em 1999 novas obras foram feitas no sistema com a finalidade de aumentar a captação de água.



E como serão os próximos meses no quesito chuva? Para responder essa pergunta, conversamos com o especialista em clima e energia da Climatempo, Filipe Pungirum, que nos disse o seguinte: "O panorama infelizmente não é tão bom quanto do ano passado (2019), mas já adianto que estamos longe de ter problemas de abastecimento energético. Apenas algumas bacias do Sudeste terão chuva acima da média durante o verão. No Norte e Nordeste, áreas com bacias muito importantes nesta época do ano, a previsão de chuva é abaixo da média, mesmo em condição de La Niña."



Pungirum completa: "O Sul terá chuva acima da média, mas a contribuição desse subsistema é muito pequena para o Sistema Interligado Nacional durante o período úmido brasileiro."

