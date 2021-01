Artigos 22/01/2021 06:20 Os Zombeteiros Por Nilton Moreira Existe uma infinidade de crenças e cada um se comporta com o que é pregado onde frequenta. Mas tem pessoas que vão a tudo, e a vida acabada indo sempre de mal a pior, e não é de admirar, pois não podemos ter mais de uma crença! Lembram-se do que Jesus falou sobre servir a Deus e a Mamon?(Lucas 16:13). Devemos seguir os parâmetros do crédulo que acreditamos ser o certo e cada um tem o direito de escolher o que melhor lhe convém. Temos um amigo que vai a tudo embora se diga seguidor de uma só religião, mas me disse que quando as “coisas” se complicam tem de procurar “algo mais forte”. Eu acho hilariante, pois é uma fé de vários parâmetros, e fico imaginando como se divertem os espíritos de menos evolução que gostam de zombetear. Sim, pois os que se foram e eram debochados, irresponsáveis quando estavam aqui, e ainda não se encontraram na espiritualidade, continuam da mesma maneira agora sem o corpo carnal praticando caçoadas, “pregando peças” como se diz, perturbando invisivelmente os que aqui ficaram! O ato de praticarmos rituais, adorar imagens, figas, ferraduras, pé de coelho, ter amuletos pendurados no pescoço, fitas em braços, venerar tatuagens, estátuas, monumentos, ou promover espetáculos de exorcismo e tantas outras práticas, só dificultam a vida que temos de trilhar aqui na Terra. Sempre digo que somos espíritos que já vivemos muitas e muitas vidas, pois fomos criados pelo Pai para sermos eternos e desde que saímos das cavernas, há bilhões de anos, adotamos costumes e rituais que até hoje temos dificuldades de nos livrar. Isso é considerado normal e cada um tem o direito de em comunhão compactuar do mesmo pensamento e seguir tais costumes e doutrinas. Interessante é que Jesus o Ser mais perfeito que passou pela Terra nunca se utilizou de qualquer tipo de amuleto, adorno, ou acessório. Limitou-se apenas a nos ensinar uma oração para que nos conectássemos com o Pai, visando aliviar dores nos momentos necessários. Portanto qualquer ritual diferente ou paramento é mera necessidade que através dos tempos foi adotado para fortificar a fé, e compreendemos que muitas pessoas necessitam de algo palpável para se religarem a Deus, mas muitas crenças já passaram dessa dependência e se utilizam apenas da prece para entrar em sintonia com o Altíssimo, mas considerando que Deus ama incondicionalmente acolhe todos os pedidos que são realizados das mais diversas maneiras aclamadas, desde que estas saiam do coração, e nos dizem os espíritos amigos que nenhuma prece se perde quando é feita com fervor e compromissada no bem. Um dia todas as crenças se unirão numa só voz, nos padrões que Jesus nos ensinou, pois Deus é único.

