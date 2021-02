Artigos 02/02/2021 07:29 Omissão também é um sim Por Denia Consultoria Ficar em cima do muro parece ser a mais fácil e a melhor das opções, quando se almeja evitar conflitos: Deste modo, pode-se ter uma visão privilegiada acerca dos dois lados, e continuar ali, sem se comprometer com nenhum deles. Porém, quando este muro diz respeito a sua vida, evitar posicionar-se é uma escolha afirmativa disfarçada de neutralidade. E esta “pseudo neutralidade” pode lhe custar uma vida inteira... Porque olhar um lindo jardim através de uma janela, não é o mesmo que correr por ele. Observar um avião no céu é bem diferente de estar voando dentro dele, e se abster de falar por você é o mesmo que passar a sua existência escondido atrás de máscaras... Sendo assim, o que nos leva a escolher sufocar a voz que expressa os anseios de nossa essência? Ah! Isto é fácil de responder! Porque naquele jardim,as flores poderão conter espinhos que machucarão e farão sangrar, bem como entrar em um avião implicará em riscos a serem enfrentados, e juntamente com o não que sai de sua boca emergirão julgamentos até então adormecidos pela falta de contato com a sua voz. Então, com tantos conflitos a serem resolvidos, qual será a melhor opção a ser adotada? Nós da Denia Consultoria acreditamos que o SIM e o NÃO provenientes do seu coração precisam conviver em harmonia, pois ambos habitam o mesmo ser, e quando um abafa o outro, o corpo adoece e a mente se cansa. E, para que ambos coexistam de forma positiva, é necessário exercitar a positividade, buscar o autoconhecimento, e posicionar-se frente ao seu espelho interior. Além disto, descarregar as memórias em excesso, pois assim como o celular, também “travamos” quando a nossa bagagem fica muito cheia! Desta maneira, as críticas que vêm de fora não terão o mesmo poder de estremecer o que reside dentro, uma vez que a base maior, não irá se omitir em escolher qual o lado do muro em que se deseja ficar. E da omissão de antes, manteremos apenas o “O”. “O”de Opinião. Ainda dá tempo! Não deixe de dar a sua! Comece por dentro! Denia Consultoria é formada por Denia Alexandrina, consultora de imagem e marketing, há 40 anos no mercado; Fernanda Fae Figueiredo, que é fashion marketing; e Estela Fae de Barros, que é psicóloga e especializada em marketing. Email: deniaconsultoriadeimagem@ hotmail.com

Voltar + Artigos