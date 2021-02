REFIS - O parcelamento sempre é um bom negócio?

O instrumento de planejamento tributário denominado refis, nem sempre poderá ser uma boa opção.

É possível que muitos débitos possam estar prescritos pelo decurso do tempo, o que por certo, o refis irá em tese ressuscitar os créditos tributários.

De outro lado, uma hipótese costumeira, são débitos passíveis de nulidade tributária, o que após o parcelamento judicial,

salvo melhor juízo, não poderá o contribuinte questionar tais pendências, haja vista, o termo de confissão de dívida efetuado.

Navegando nessas águas, o refis é um excelente instrumento, desde que, estudado com calma junto ao profissional habilitado,

pensando, na quantidade de parcelas, e na taxa de juros que está sendo paga.

Caso contrário, o refis poderá ser um pesadelo por longos anos que o contribuinte terá que arcar, muitas vezes, de forma indevida.

Respondendo a indagação proposta, o refis é a "última alternativa" do contribuinte.

Ou seja, quando não se tem qualquer outra alternativa, poderá o contribuinte com calma, estudar a quantidade de parcelas adequada, e

a quantidade de juros que poderá ser mais vantajosa para este parcelamento.

De mais a mais, é importante ficar atento, pois, os órgãos públicos, oferecem o refis como algo muito bom,

contudo, muitas vezes é o pior caminho a ser seguido, mormente, parcelamentos extensos que poderão onerar vultosamente, o contribuinte.

Do exposto, a melhor saída para o contribuinte é se defender, e em último caso, efetuar o refis com quantidade de parcelas adequadas ao seu planejamento financeiro.

Rodrigo Furlanetti é Consultor Tributário em Mato Grosso.