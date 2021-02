Artigos 27/02/2021 11:50 Estrada Iluminada: Objetivo do vírus. O único lugar que temos para ficar fisicamente é a Terra. Isto nos impõe que a tratemos bem, com respeito e a veneremos, pois só sairemos daqui no momento que desencarnarmos e assim mesmo vamos via de regra para uma das colônias espirituais existentes na crosta terrestre, ou seja, na área fluídica da Terra. Diante de tais circunstâncias se faz necessário uma harmonia entre os povos deste planeta, nos obrigando a que cuidemos uns dos outros, pois somos todos irmãos, filhos do mesmo Criador, muito embora existam pessoas que não admitam esta teoria, mas é minoria. Falando em se cuidar, fico abismado em ver pessoas se aglomerando, compartilhando copos de bebidas, chimarrões, cigarros, abraços, e desaconselhando o uso de máscaras, como uma agente de saúde que conhecemos. Estas são as responsáveis pela contaminação de outras pessoas e das que vão parar nos hospitais lotados. Certamente não agem assim por prazer de disseminar o vírus mortal, mas por mera irresponsabilidade e acreditar que não vai acontecer consigo. A maioria são as obsidiadas por entidades invisíveis na crença de algumas religiões. Em razão de sermos responsáveis pelo mal que fazemos ou pelo bem que deixamos de fazer, vamos ter de prestar contas ao Criador de todos nossos atos e atitudes, e relativo à epidemia que assola a Terra não será diferente. Os cientistas, que são os representantes de Deus na Terra, conseguiram desenvolver os imunizantes os quais demandaram um tempo mínimo de estudos e experimentos, e alguns governantes que detém as rédeas de alguns países demoraram a tomar atitudes de preservação de seus respectivos povos, o que também contribuiu para que a doença se propagasse volumosamente. O vírus tem por objetivo sacudir a humanidade sobre como somos impotentes, a exemplo de catástrofes como tsunamis, terremotos, tornados, granizo e doenças incuráveis cuja medicação só prolonga por mais tempo a vida. Certamente vai passar como passa uma tempestade, mas é preciso que reflitamos o motivo disso tudo! Quem ainda persiste em ser refratário ao momento que está a Terra vivenciando certamente sofrerá consequências, seja fisicamente ou mentalmente, pois não é um mero acaso a epidemia, já que só acontece algo na Terra se Deus assim o permitir. Lembremo-nos das palavras do nosso Irmão Maior Jesus: “Ai do mundo, por causa dos escândalos; porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem”! Por Nilton Moreira

