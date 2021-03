Artigos 05/03/2021 06:51 Estrada Iluminada Mulher exemplar Há poucos dias em conversa com uma pessoa querida, trocando ideias sobre as questões da vida em nosso grupo de estudos, lembramos que normalmente dirigimos nossas preces de agradecimento a Deus, a Jesus. De fato Deus é o Criador e toda a oração que proferimos, tem o consentimento Dele. Mas Jesus em certa ocasião disse: “ninguém vai ao Pai se não por mim”, então toda prece que proferirmos passará pelo Mestre, e não poderia ser diferente, pois foi Ele que nos ensinou a orar e também nos trouxe o conteúdo do Evangelho que nos fornece há quase 2000 anos diretrizes para nos tornemos melhores. Sempre digo que o Evangelho é uma meta a ser atingida através de várias e várias reencarnações, pois em uma só não seria possível absorvermos os conteúdos a ponto de nos modificarmos suficientes, rumo à perfeição possível. Mas em meio a orações que proferimos, muitas vezes esquecemos exaltar a figura singela de uma Mulher que pela Terra passou e que muito sofreu, mas foi exemplar. Mulher esta que no plano espiritual continua cuidando de todos nós, e especialmente aos que por decisão própria resolveram abreviar a própria vida, pelas vias do suicídio. Ela com sua Fraternidade composta por Espíritos de elevada hierarquia, recebem, amparam e encaminham a esses nossos irmãos que se deixaram levar mais pelas dúvidas e desesperança do que pela fé em Deus, demonstrando assim que não há ninguém desamparado e que seu amor de mãe nos acompanha a todos. A mulher que nos referimos é Maria de Nazaré, Mãe de Jesus, que a exemplo da maioria das mulheres soube carregar em seu ventre uma criança, lutando pela sobrevivência com o devido esmero e dedicação. Na semana dedicada à mulher, exaltemos a figura de Maria que possibilitou a vinda à Terra do Ser mais perfeito que conviveu conosco, e ainda hoje continua conosco em comunhão de pensamentos todas as vezes que necessitamos. As mulheres são figuras ímpares entre nós, pois só elas tem a capacidade de nos brindar com a geração de um filho. Mesmo que após o parto abandone o filho na porta de alguma casa ou instituição, ela traz a energia do amor incondicional, pois tem a capacidade de num período de gestação carregar em si uma nova alma que chegará ao Planeta para cumprir sua meta. A mulher, portanto, é a porta de regeneração da humanidade, pois que é através do nascimento de uma criança que os habitantes da Terra vão se renovando e mesclando e assim o amor verdadeiro passa a fluir com maior capacidade e amplitude. Nestes dias difíceis que estamos enfrentando vamos agradecer a Maria, simbolizando todas as mulheres. Muita paz.

