Artigos 20/03/2021 07:08 Estrada Iluminada “Dias melhores” Certa feita o poeta disse que “vivemos esperando por dias melhores”. Certamente o poeta em sua inspiração há 20 anos, previu que atravessaríamos uma turbulência muito grande como a que toma conta do Planeta. Mas será que é possível dias melhores se temos visto nos noticiários que esta pandemia está ainda em fase de crescimento? Eu respondo que sim, e são várias as máximas que nos dão ânimo nos momentos difíceis, como “depois da tempestade vem a bonança”, “não há mal que dure para sempre”, “nada como um dia após o outro” “há males que vem pro bem” e tantos outros. O que importa é desenvolvermos em nosso coração a paciência, esta virtude que está muito bem explicada lá no Evangelho e que foi ditada por um Espírito Protetor. A paciência nos proporciona harmonia que reflete no corpo material, e portanto nos melhora a saúde e fortifica nosso sistema imunológico. Realmente a tristeza atinge a todos nós, pois temos sempre um amigo, parente ou conhecido que desencarnou em razão da peste que assola a Terra, mas a tristeza sempre fez parte da nossa vida por outros motivos. A nossa trajetória aqui é de batalhas, de muitas lutas, isto mesmo antes de nascermos quando ainda estava sendo preparada nossa reencarnação, foi escolhido entre tantos espermatozoides um que deveria chegar primeiro ao óvulo, lembram? está lá no livro Missionários da Luz do nosso saudoso Chico! foi aplicado passes magnéticos para ajudá-lo na trajetória. Depois passamos meses numa barriga, alguns com muita paciência, outros nem tanta, até que nascemos numa explosão de energias, e ao longo da adolescência e depois adulto sempre lutamos para ocupar nosso espaço. Sempre fomos vencedores e é para ser assim que Deus nos criou. Então não é agora por causa de uma pandemia que vamos esmorecer. Lutemos com todas as forças para sairmos vitoriosos e fazermos parte destes “dias melhores”. Lembremos que a Terra é um palco de provas e expiações e portanto ninguém vem a lazer e deixar a vida lhe levar como disse um outro poeta! Viemos para embates. É isso que o Criador espera de nós, pois sem garra não venceremos. É preciso que façamos nossa parte. Não interessa o que os outros deixem de fazer. Fiquemos em casa quem pode ficar, e quem tiver que sair para trabalhar o faça com cuidados, procurando distanciar-se de outrem, usando máscara e praticando higiene principalmente das mãos. Se não tiver álcool as lave com sabão. Agindo assim certamente chegaremos a “dias melhores”. Paz a todos.

