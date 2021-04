Artigos 01/04/2021 08:20 Estrada Iluminada Quando criança não entendia muito esse período de páscoa, e via procissões carregando pelas ruas da cidade o “senhor morto”, como diziam naquela época, e ao perguntar para os adultos do que se tratava diziam que era Jesus. Então eu fazia um parâmetro dos cortejos de enterros que eu vivenciara na época e me dava uma tristeza profunda, muito embora eu não tivesse ideia formada de quem era Jesus. Os anos se passaram e quando me deparei com a literatura e os estudos, pude compreender a importância de Jesus, e aquelas experiências de tristeza que envolvia a mim e meus amiguinhos, passou, e hoje todos sabemos que o Mestre não morreu, pois a morte não existe, já que foi Ele mesmo que nos demonstrou isso quando aparece alguns dias após a crucificação. Que maravilha que Jesus está sempre conosco, pois quem o conhece e o entende, nunca mais é a mesma pessoa. Jesus o Ser mais perfeito que pela Terra passou nos deixou um legado de ideias, exemplos, metas, que se as cumprirmos pelo menos em alguns aspectos teremos êxito na vida, pois através do Evangelho que depois foi compilado por quem conviveu com Ele na época, serve de base para nos tornarmos cada vez melhores e atingir a perfeição possível que o Pai almeja para todos. A páscoa quando somos crianças representa ganhar ovinhos de chocolate, balas, presentes de toda espécie. Isso foi incutido em nossa cultura pela necessidade de movimentar o comércio, e faz parte da criatividade. Mas realmente páscoa é um momento sublime onde temos a oportunidade de refletir o grau de maldade que ainda existe no coração da humanidade. Momento de questionarmos se ao longo destes quase 2000 anos nos tornamos melhores. Certamente muitos de nós estava lá no tempo que Jesus foi crucificado. Uns podem ter sido inclusive coniventes. Não se sabe, pois se somos espíritos que já vivemos várias e várias vidas é possível. Quem sabe o policial de hoje não era o policial daquela época que perseguiu o Mestre e hoje retornou com a missão de ajudar as pessoas no combate a violência! Certo é que Jesus não morreu, está junto de nós o tempo todo nos auxiliando no que precisarmos, e Suas palavras escritas pelos apóstolos estão ai para vivenciarmos e nos tornarmos melhores através do amor, pois se não for por esta via seremos compelidos a nos envolvermos pela dor, a exemplo do que está acontecendo agora com muitos pela pandemia que assola o Planeta. Neste período de páscoa comamos chocolates, balas, e nos presenteemos, mas não esqueçamos de explicar a nossos pequeninos que Jesus não morreu, para que eles e nós tenhamos fortificado na mente a certeza do ressurgimento de dias prósperos.

