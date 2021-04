Artigos 12/04/2021 09:28 Vista-se do seu propósito! Por Denia Consultoria No livro “Em busca de sentido”, Vicktor E. Frankl relata sua experiência em um campo de concentração nazista durante a Segunda Guerra Mundial, e como utilizou a sua capacidade de transcender uma situação limite, e não renunciar ao sentido da vida e a liberdade interior. Há mais de um ano, o tapete da nossa "normalidade" foi puxado e triturado de tal forma, que remontá-lo e recolocá-lo no lugar certo novamente, parece ser uma missão impossível. Começamos perdendo o direito de respirar, pois o cumprimento com beijos e abraços foi substituído por passos apressados, o calor humano que antes aquecia e temperava as nossas relações, foi trocado por telas artificiais, o trabalho que anteriormente dignificava o homem, agora está segregado entre o que é essencial e o que pode ser descartado. E o toque final desta surreal realidade, é que a mesma possui como alicerce o imperador chamado Medo! Medo de morrer, medo de viver! Medo de ficar doente, medo de fazer doentes! E enquanto tentamos lutar contra o invisível que reside lá fora, vamos aos poucos nos esquecendo de nutrir o invisível que mora aqui dentro: A nossa alma. Querendo ou não, e apesar de tudo, ainda existe Vida em meio a isso tudo! E quanto a nós? O que estamos fazendo com ela? Corpo e mente precisam estar conectados, pois desejar um corpo sadio se tornou em vão, ao mesmo tempo em que evoca pensamentos nocivos. Ficar em casa, se abastecendo de toxidades também poderá ser letal para a saúde. O ser humano é o único com capacidades intelectuais evoluídas ao extremo, mas esse dom tem um preço: Tais habilidades precisam ser canalizadas de forma construtiva, caso contrário, o mesmo poder edificante também pode ser destruidor. Por isso, nós da Denia Consultoria acreditamos que é preciso descobrir e lutar por um sentido na vida, algo que o motive a ser feliz e a realizar sonhos... Mesmo que a tempestade esteja intensa, descubra um guarda-chuva e proteja seus ideais: Não desista de sorrir! Se a chuva molhar a sua roupa, tire-a, torça e espere confiante a vinda do sol. Os pessimistas focam no escuro, enquanto os otimistas procuram a luz! Exercite o hábito da positividade e esperança. Nós temos a fé como escudo. E você? Comece por dentro! Denia Consultoria – A equipe da é formada por Denia Alexandrina, consultora de imagem e marketing, há 40 anos no mercado; Fernanda Fae Figueiredo, fashion marketing; e Estela Fae de Barros que é psicóloga e especializada em marketing. Email: deniaconsultoriadeimagem@hotmail.com / @deniaconsultoria

Voltar + Artigos