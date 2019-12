Brasil 18/12/2019 07:46 Paolla Serra e Daniel Salgado - Epoca Youtuber Bolsonarista é vitima de ataque homofóbico Foto: Reprodução A youtuber Karol Eller, conhecida por ser defensora do governo Bolsonaro, foi alvo de uma agressão que deixou seu rosto desfigurado. Segundo o colunista Leo Dias, do Jornal de Brasília, ela foi vítima de um ataque homofóbico no último domingo (15) em um quiosque na Praia da Barra da Tijuca. Ela estava acompanhada pela namorada quando foi agredida a socos e pontapés. Chegou inclusive a desmaiar diante da brutalidade da ação, segundo o relato do jornalista. Até o início da tarde desta terça, o caso não havia sido registrado na polícia. Karol e sua namorada ainda não prestaram depoimento. Assim como ainda não há uma versão do acusado pela agressão. Em relatos nas redes sociais, amigos de Karol associam o caso a um ataque homofóbico. "Ela teve o seu rosto desfigurado, apenas por um motivo: ser homossexual", afirmou o policial Gabriel Monteiro, amigo da youtuber, em um vídeo no Instagram. A própria Karol respondeu logo abaixo: "Obrigado meu amigo pela solidariedade". Nesta manhã, Karol Eller escreveu em seu perfil no Instagram que estava sem condições de falar sobre o assunto. Mais tarde, ela compartilhou uma mensagem com o seguinte texto: "Aprenda a respeitar a escolha das pessoas, seja ela religião, política, opção sexual, seja lá qual for. Só respeita!" Ela também publicou um vídeo, onde um amigo fala sobre sua situação: "Só um esclarecimento: a Karol está a base de remédios, não está enxergando muito bem, não pode falar direito e está em prazo de recuperação. Isso foi uma covardia que fizeram com ela. Ela está em estado de choque. Obrigado pelo carinho, vamos orar e torcer pela recuperação dela". A deputada Carla Zambelli também se manifestou nas redes sociais: "Nosso mais absoluto repúdio à agressão praticada contra Karol Eller. Domingo, ela foi brutalmente espancada por um covarde enquanto estava com a namorada num quiosque na Barra da Tijuca. Exigimos que as autoridades punam severamente o responsável! #SomosTodosKarolEller". DEFENSORA DO GOVERNO BOLSONARO Karol Eller tem 79 mil seguidores no YouTube e 239 mil no Instagram. Somadas, as duas redes totalizam 6.022 publicações. Nas fotos, nos vídeos e nos textos, a youtuber aparece posando com o presidente Jair Bolsonaro, seu filho Eduardo, além dos ministros Sergio Moro, Paulo Guedes e Damares Alves. Eduardo Bolsonaro se pronunciou no Twitter sobre a agressão. Amiga próxima de Jair Renan, o caçula do clã Bolsonaro, Eller aparece com o rapaz em suas postagens na residência e no carro oficiais do presidente. Recentemente, Eller também aproveitou para defender o presidente em entrevista no canal do YouTube de Antônia Fontenelle. "Para mim, ele foi a única pessoa que defendeu minha história. Eu tentava contar e ninguém me ouvia. Eu me sentia suja, me sentia errada. Eu era culpada daquilo e era do demônio. Ele [Bolsonaro] pode ser o Shrek, aquele ogro que o Brasil precisa. Você ser um político bonzinho, para abraçar, isso aí o Lula já foi”, disse. Homossexual assumida, Eller disse na entrevista que não vê diferença entre homofobia e preconceito. "Homofobia é alguém que não suporta alguém, ela é agressiva. Preconceito é quando você tem o pré-conceito da figura do gay. E conservadorismo é quando você não tem nenhum preconceito, mas também você não quer para o seu filho. Que pai que quer ter o filho gay?", questionou, ressaltando que não falava em nome da comunidade LGBT. Em seu Instagram, ela publicou um vídeo abraçando Damares Alves, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em 19 de novembro. Na postagem, a política elogia a youtuber: "Eu sigo ela, eu me inspiro nela, é uma mulher guerreira e valente". Eller devolve a gentileza: "Eu que me inspiro na senhora, o Brasil inteiro também se inspira. Parabéns pelo trabalho". Nesta manhã, Karol Eller escreveu em seu perfil no Instagram que estava sem condições de falar sobre o assunto. Mais tarde, ela compartilhou uma mensagem com o seguinte texto: "Aprenda a respeitar a escolha das pessoas, seja ela religião, política, opção sexual, seja lá qual for. Só respeita!"

