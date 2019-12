Brasil 22/12/2019 16:17 O Globo Ação da polícia descobre túnel de 60 metros que levava a cofre do Banco do Brasil e deixa 2 mortos em Campo Grande (MS) Foto: Polícia Civil/Divulgação RIO - Uma ação da Polícia Civil desbaratou uma quadrilha que esteve perto de realizar uma assalto cinematográfico a uma agência do Banco do Brasil, em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, na noite deste sábado. Sete pessoas foram presas e dois criminosos mortos durante a chegada dos policiais a um galpão onde havia sido construído um túnel de 60 metros que levava até o cofre do banco. No galpão, os policiais, que vinham monitorando o grupo há seis meses, descobriram uma escada que dava acesso ao corredor subterrâneo, estruturado com ventiladores e centenas de sacos de terra retirados das escavações. Ao G1, a assessoria do Banco do Brasil informou que irá se inteirar do caso para se posicionar. Responsáveis pela operação, os delegados Fábio Peró e João Paulo Sartori do Grupo de Repressão a Roubos, Assaltos e Sequestros (Garras), afirmaram que a quadrilha é especializada em assaltos a bancos em todo o país. Nesta segunda-feira haverá uma coletiva em que a polícia deverá apresentar os criminosos e mais detalhes sobre o túnel. Túnel com cerca 60 metros é descoberto pela polícia em Campo Grande Foto: Polícia Civil/Divulgação Assalto ao Banco Central Até hoje, a maior ação contra bancos no Brasil, ficou conhecida como "o assalto ao Banco Central" e ocorreu em Fortaleza em agosto de 2005. Usando um túnel cavado a partir de uma casa alugada ao lado do estabelecimento bancário, os ladrões furtaram R$ 164,7 milhões sem serem notados. Até hoje, a polícia não conseguiu recuperar a maior parte do dinheiro. O imóvel alugado, de acordo com a Polícia Federal (PF), foi utilizado como a sede da empresa fictícia "Grama Sintética", registrada no nome de Paulo Sérgio de Sousa, identidade falsa de Jorge Luiz da Silva, o "Mineiro". Segundo a investigação, a preparação para o assalto durou aproximadamente três meses. Os criminosos escavaram um túnel de 78 metros, a partir da casa de número 1071 da Rua 25 de Março, que levava à parte interna do prédio do banco, furtado durante o fim de semana dos dias 6 e 7 de agosto. Como o banco, na ocasião, estava fechado, o assalto só foi descoberto na manhã da segunda-feira, por funcionários.

