Brasil 27/12/2019 18:07 Gazeta Esportiva Athletico-PR anuncia Dorival Júnior como novo técnico Foto: Gazeta Esportiva A negociação durou cerca de uma semana, desde quando o presidente Mario Celso Petraglia iniciou as conversas com Dorival e seu empresário. Após o acerto, o treinador já deu suas primeiras declarações: "É uma honra poder vestir essa camisa, uma camisa pela qual eu tenho um respeito muito grande, uma admiração por todo o trabalho que está sendo desenvolvido". "Agora tenho a oportunidade de estar à frente desta grande equipe. Tenho certeza que darei meu máximo para que a torcida athleticana continue tendo grandes resultados, continue sonhando alto", completou Dorival Júnior. Dorival agora é Furacão! Saiba mais: Cruzeiro, Internacional, Palmeiras, Coritiba, Atlético-MG, Flamengo, Santos, São Paulo e Vasco. Nos últimos meses precisou tratar de um câncer na próstata e se afastou das atividades. O último trabalho do treinador foi no Flamengo, em 2018, quando assumiu no final da temporada e teve bom desempenho, apesar do curto período. Foram 7 vitórias, três empates e duas derrotas nos 12 jogos em que esteve à frente do Rubro-Negro. Dorival chega com a missão de substituir Tiago Nunes, que se transferiu para o Corinthians depois de ganhar a Copa Sul-Americana e a Copa do Brasil pelo Furacão.

