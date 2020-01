Brasil 11/01/2020 08:15 Rádio 2 Preço do material escolar varia até 333%, de uma loja pra outra Preço do material escolar pode aumentar mais de quatro vezes, de uma loja pra outra. Foi o que mostrou pesquisa feita pelo Procon de SP, na Capital do Estado. A maior diferença, de 333 por cento, ficou por conta de um mesmo tipo de borracha, da mesma marca, que numa loja custava 60 centavos e em outra saía por dois e 60. Destaque negativo, ainda, para uma caixa de canetas, cujo preço variou de 24 a 60 reais. Ou seja, quem pesquisar preços pode economizar, num único item, 35 reais. O estudo também mostra que os materiais escolares, no geral, estão em média quase quatro por cento mais caros que no ano passado. Pra quem quer gastar menos, há outras dicas, além de pesquisar. Por exemplo, promover a troca de livros entre os alunos. Ou formar um grupo de pais para comprar em grandes quantidades e tentar conseguir descontos. Por fim, o Procon lembra que nenhuma escola pode colocar na lista de materiais itens de uso coletivo, como produtos de higiene e limpeza.

