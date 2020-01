Brasil 11/01/2020 17:41 G1 Substância Tóxica: Cervejaria admite interdição de fábrica em BH A Cervejaria Backer divulgou um comunicado neste sábado (11) onde afirma que a interdição da fábrica no bairro Olhos D'Água, Região Oeste de Belo Horizonte, pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) é "medida meramente preventiva". A empresa ainda disse que não foi "responsabilizada administrativamente ou penalizada judicialmente" pelo ministério. Nesta sexta-feira (10), o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) interditou a fábrica. Técnicos do ministério foram ao local e decidiram periciar todos os lotes de cerveja. O Mapa afirmou que apreendeu 16 mil litros de cerveja e que faz analises laboratoriais em amostras. A Polícia Civil investiga se o consumo da cerveja Belorizontina, da Backer, tem relação com a síndrome desconhecida - chamada pelas autoridades de síndrome nefroneural - que atingiu até o momento 10 pessoas em Minas Gerais. Uma delas morreu. O advogado da cervejaria disse, na sexta-feira (10), que iria recorrer da interdição da fábrica pelo Mapa assim que a empresa fosse notificada. A empresa disse que vai parar os processos de produção dentro da fábrica neste sábado (11) para fazer uma vistoria completa. Apesar da interdição, o bar e restaurante, no mesmo local, está aberto ao público. Na quinta-feira (9), um laudo da Polícia Civil identificou a substância tóxica dietilenoglicol em amostras do lote 1348 da Belorizontina, das linhas de produção L1 e L2. Ela é usada em serpentinas no processo de refrigeração de cervejas. Segundo a polícia, exames de sangue de três pacientes identificaram o dietilenoglicol. Entenda o que é o dietilenoglicol Em nota a Backer afirmou que não utiliza o dietilenoglicol no processo de fabricação de qualquer bebida, inclusive a Belorizontina. A empresa disse ainda que que vai trocar ou devolver o dinheiro ao consumidor que tiver a Belorizontina de qualquer lote. O lote 1348 foi vendido para Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Distrito Federal, segundo a empresa, e foram produzidas 33 mil garrafas. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou nesta sexta-feira (10) o recolhimento do produto em todo o país. Notificação do Ministério da Justiça O Ministério da Justiça notificou a Backer nesta sexta-feira (10) sobre a possível contaminação da cerveja Belorizontina. A empresa tem dois dias para apresentar campanha de recall, ou "comprovações de que o produto não está ligado ao fato" e também informar em quais estados da federação os lotes foram comercializados.

