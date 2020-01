Brasil 12/01/2020 08:50 G1 Maranhão Crianças procuram delegacia após vizinha tomar bola, no Maranhão Foto: Divulgação Um grupo de meninos que jogava uma pelada na rua, em Presidente Dutra, distante 307 km de São Luís, procurou a delegacia, por volta das 16h dessa quinta-feira (9), após uma vizinha ficar com a bola que bateu na porta da casa dela. O delegado César Ferro disse ao G1 MA que as crianças o procuraram para que ele pegasse de volta a bola que foi tomada por uma mulher. “Pediram providências da polícia para recuperar a bola, já que a vizinha tinha se apropriado indevidamente dela. Foi um fato inusitado. Nunca tinha acontecido de crianças procurarem a delegacia para resolver esse tipo de coisa”, contou. Questionados sobre o estado da bola, os garotos afirmaram que era velha e murcha. O delegado e a equipe dele resolveram comprar uma bola para os meninos, e a pelada foi reiniciada. “E mandei dizer à mulher para não subtrair mais a bola deles, senão seria chamada à delegacia”, afirmou o delegado. O momento de felicidade dos meninos ganhando a nova bola foi registrado com a imagem acima.

Voltar + Brasil