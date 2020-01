Brasil 14/01/2020 07:37 Poder 360 Auditoria no DPVAT aponta R$ 1 bilhão em gastos atípicos, diz consultoria KPMG © Reprodução/Detran Auditoria da consultoria KPMG na Seguradora Líder, que administra o DPVAT (Danos Pessoais por Veículos Automotores Terrestres), revela diversos problemas em pagamentos feitos pela empresa. As inconsistências no período de 2008 a 2017 podem superar a marca de R$ 1 bilhão (valores não corrigidos) e foram divulgadas em 1 relatório de 1.000 paginas obtido pelo jornal Folha de S.Paulo. Deste valor, R$ 219,3 milhões não tinham evidências de prestações de serviços, R$ 156,1 milhões estavam sem comprovantes e R$ 47,1 milhões não dispunham de documentos fiscais. A KPMG identificou, por exemplo, 216 irregularidades ou inconsistências na base de cobrança de honorários advocatícios. O levantamento foi encomendado pela atual direção da Líder. “Em 2017, com a entrega do relatório sobre a análise documental, foram adotadas todas a medidas administrativas e de compliance cabíveis, alinhadas com os valores de retidão e transparência que norteiam a administração da Seguradora Líder”, afirmou a empresa, em nota enviada à Folha. “Por fim, destacamos que, nas demonstrações financeiras da Seguradora Líder de 2017, publicadas e disponibilizadas em nosso site, também foi reportado o trabalho realizado.”

