Brasil 23/01/2020 12:19 Veja.com Damares deve lançar campanha de abstinência sexual em fevereiro Marcelo Camargo/Agência Brasil A ministra de Direito Humanos, Damares Alves, deve estrear a campanha que incentiva a abstinência sexual entre jovens a partir da primeira semana de fevereiro, segundo o jornal O Globo. A campanha deve ser feita primeiramente nas redes sociais e vai focar em jovens de 10 a 18 anos. A data coincide com a Semana Internacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, organizada a partir do dia 1º de fevereiro todo ano. Nesta quinta-feira (23), a ministra usou sua página em uma rede social para se posicionar diante da enxurrada de críticas diante da iniciativa de pregar a abstinência sexual como política pública para combater a gravidez precoce e a disseminação de doenças sexualmente transmissíveis. “Pais e responsáveis por cuidar de adolescentes, digam-me qual é o mal de conversar com um menino ou menina, a partir dos 12 anos, e dizer que talvez ainda não esteja maduro o suficiente para começar a ter relações sexuais? Que grande risco isso pode trazer?”, escreveu a ministra em reação a uma publicação que destacava o risco da medida para os adolescentes. Em dezembro do ano passado, a ministra participou de um seminário sobre abstinência sexual organizado por uma associação americana, Ascend.

