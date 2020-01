Brasil 26/01/2020 13:34 G1 Defesa Civil confirma 37 mortes por causa da chuva em MG Foto: Reprodução/TV Globo A Defesa Civil de Minas Gerais confirmou na manhã deste domingo (26) 37 mortes pela chuva no estado desde a sexta-feira (24). Inicialmente o órgão havia divulgado 38 mortes, depois retirou um óbito em Carangola, na Zona da Mata. De acordo como o órgão, nesta tarde 21 pessoas seguiam desaparecidas. Doze pessoas ficaram feridas. Até a manhã deste domingo a Defesa Civil contabilizava 3.354 desabrigados e 13.687 desalojados. A cidade com mais mortes confirmadas é Belo Horizonte: 8; Betim tem 6 e Ibirité, 5 (veja tabela abaixo). Defesa Civil volta atrás a confimra 37 mortes. Inicialmente órgão falou em 38 — Foto: Reprodução/Defesa Civil Nesta manhã, o governador Romeu Zema (Novo) acompanhado de prefeitos e do ministro da Integração Regional Gustavo Canuto sobrevoou a capital mineira e cidades da Região Metropolitana atingidas pela chuva. O governador destacou o momento a prioridade é a ajuda humanitária e disse que obras emergenciais serão feitas assim que for possível, devido as condições do tempo. Já o ministro Gustavo Canuto disse que os atingidos pela chuva devem ter antecipação do Bolsa Família e do saque do FGTS. E que o governo federal vai se empenhar para agilizar estas medidas. Desaparecidos Alto Caparaó: 3 vítimas;

Belo Horizonte: 1 vítima ;

Carangola: 1vítima;

Conselheiro Lafaiete: 1 vítima;

Espera Feliz: 8 vítimas;

Luisburgo: 3 vítimas;

Manhuaçu: 3 vítimas; Pedra Bonita: 1 vítimas. Cinco corpos foram localizados neste domingo na Vila Bernadete, na Região do Barreiro em Belo Horizonte. Dois corpos foram localizados no sábado. Na região, sete pessoas morreram no total: uma mãe e três filhos; e um casal e um bebê. Bombeiros vão finalizar o resgate e entregar a área para a perícia da Polícia Civil. A Prefeitura de BH afirmou que as buscas foram encerradas no Jardim Alvorada, Região da Pampulha. Cinco pessoas de uma mesma família morreram no local, os corpos foram resgatados. A administração municipal diz que a família havia sido retirada da área de risco pela Defesa Civil e levada para um abrigo. Depois, as vítimas voltaram para a casa e na noite de sexta ocorreu o desmoronamento que vitimou as 5 pessoas. A prefeitura alerta. “Se vir alguma modificação, trinca, movimentação de terra, saia, mas principalmente se algum órgão solicitar a sua saída não retorne ao local até que receba a comunicação desses órgãos de que é seguro voltar”, alerta a Prefeitura de Belo Horizonte.

