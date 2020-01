Brasil 26/01/2020 18:20 GloboEsporte.com Palmeiras e São Paulo empatam sem gols no primeiro clássico do Paulistão Foto: Marcos Ribolli Palmeiras e São Paulo empataram por 0 a 0 na tarde deste domingo, em Araraquara, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O primeiro clássico do estadual deste ano teve poucos momentos de emoção, mas o Verdão foi melhor no geral. Tanto que acertou duas bolas na trave: uma com Ramires e outra com Luiz Adriano. O Tricolor, por sua vez, desperdiçou aquela que talvez tenha sido a melhor chance do jogo: Daniel Alves recebeu passe de Tiago Volpi e, na cara do gol, parou em defesa de Weverton. O São Paulo começou melhor a partida. Com bom toque de bola, o Tricolor chegou com perigo duas vezes seguidas. Uma com Bruno Alves e outra com Daniel Alves. O Palmeiras, no entanto, se recuperou bem e pressionou o adversário. Dudu parou em Tiago Volpi. Luiz Adriano chutou em cima da zaga. Lucas Lima também teve boa chance. E Ramires acertou a trave. Mais consistente no ataque, o Palmeiras só levou sustos novamente no fim do primeiro tempo, quando Helinho arriscou de fora da área, já nos acréscimos, e obrigou Weverton a fazer grande defesa. Antes disso, as melhores jogadas do São Paulo foram um chute de Hernanes e uma cabeçada de Arboleda. Segundo tempo Logo nos primeiros minutos da etapa final, Daniel Alves perdeu uma chance incrível de abrir o placar para o São Paulo. Tiago Volpi deu longo passe, e o camisa 10, na cara do gol, demorou a chutar e parou em Weverton. No rebota, Pablo chutou em cima de Felipe Melo. Assim como no primeiro tempo, logo depois de um bom momento do Tricolor, o Palmeiras respondeu com muito perigo. Primeira com cabeçada de Luiz Adriano no travessão, e depois em chute de Victor Luis que Volpi espalmou. Na reta final, o São Paulo cansou e não conseguiu mais chegar com perigo. O Palmeiras ainda tentou uma pressão, mas também não furou o bloqueio tricolor. Próximos jogos Palmeiras e São Paulo voltam a campo na próxima quarta-feira, pela terceira rodada do Paulistão. O Verdão enfrenta o Oeste, às 19h15, no Pacaembu, enquanto o Tricolor visita a Ferroviária, às 21h30, em Araraquara.

