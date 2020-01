Brasil 27/01/2020 15:32 Gazeta Esportiva Jorge Jesus anuncia estreia do time principal do Flamengo Foto: Divulgação/Alexandre Vidal Nesta segunda-feira, o time principal do Flamengo se reapresentou no Ninho do Urubu, após 35 dias de férias, e iniciou a preparação para a temporada 2020. Em entrevista coletiva, o técnico Jorge Jesus revelou que a equipe campeã de Libertadores deve estrear na próxima segunda-feira, contra o Resende, no Maracanã. "Faltando duas semanas para a primeira decisão (Supercopa do Brasil), vamos aproveitar os jogos do Estadual para a pré-temporada. Contra o Resende, joga a maior parte destes jogadores que faziam parte do elenco, mais os que chegaram. Os dois últimos jogos do Estadual antes da final da Supercopa serão com esses jogadores", disse. O português também falou sobre suas metas para esta temporada. Em 2019, o Fla venceu o Campeonato Carioca, o Brasileiro, a Libertadores e caiu para o Liverpool na final do Mundial de Clubes. "Nós fizemos uma temporada espetacular ano passado. Fizemos uma grande partida, contra a melhor equipe do mundo naquele momento. Desde que jogou com a gente ainda não perdeu. Essa final ficou atravessada na garganta, é um dos meus grandes objetivos pessoais, chegar lá mais uma vez no Mundial", afirmou, fazendo menção à derrota no Qatar. Antes da estreia do time principal, o Flamengo entra em campo na quarta-feira, diante do Fluminense, mas com a equipe de transição treinada por Maurício Souza e que disputou os primeiros três jogos do Estadual.

