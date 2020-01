Petrobras reduzirá em 3% valor de gasolina e diesel nas refinarias

A Petrobras vai reduzir o preço médio da gasolina e do diesel em 3% nas refinarias a partir de sexta-feira 31, informou a companhia nesta quinta-feira, 30. A redução acontece em meio ao recuo nas cotações de petróleo.

Este é o terceiro corte do ano. Na semana passada a empresa havia informado corte de 1,5% no valor da gasolina e de 4,1% no diesel e, no começo do mês, houve queda de 3% no valor de cada combustível na refinaria.

O preço do barril do petróleo caiu cerca de 5% nesta semana, devido ao temor dos produtores que a epidemia do coronavírus, iniciada na China, diminua a demanda de petróleo em todo mundo. O petróleo Brent era vendido na semana passada a 62,04 dólares. Já nesta quinta, o valor era de 58,83 reais por volta das 13h (horário de Brasília). A Petrobras decide sobre os preços dos combustíveis com base em fatores como a cotação internacional do petróleo e o câmbio, sistema em vigor desde setembro de 2018.

Até o momento 170 mortes decorrentes do vírus foram confirmadas e 7.711 casos foram confirmados no país. Além da China, outros quinze países tem casos confirmados, com cerca de oitenta infectados. O Brasil investiga cerca de cinco suspeitas de infecção pelo vírus. Nesta quinta-feira, as secretarias da saúde de Paraná. Santa Catarina e Rio de Janeiro descartaram que quatro pacientes suspeitos estivessem infectados.

Nas bombas

O repasse do preço da gasolina ao consumidor final depende tanto das distribuidoras como dos postos de combustível. Segundo a companhia, o valor da gasolina na refinaria equivale a 25% do total. Outros 16% são da distribuidora e dos postos, e 59%, de imposto.

Na semana passada, o valor médio da gasolina nas bombas do país foi de 4,594 reais, 0,17% mais caro que na semana anterior, quando era vendida a 4,586 reais, segundo a Agência Nacional do Petróleo (ANP). O diesel subiu 0,21%, de 3,791 reais para 3,783 reais.