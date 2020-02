Brasil locutor de rodeios Asa Branca 04/02/2020 15:54 Estadão Conteúdo Asa Branca, locutor de rodeios, morre aos 57 anos © Instagram / @asabrancaoficial O locutor Asa Branca. O locutor de rodeios Asa Branca, apelido de Waldemar Ruy dos Santos, morreu nesta terça-feira, 4, aos 57 anos de idade. "É com muito pesar que informo a todos o falecimento do nosso querido Waldemar Ruy Asa Branca dos Santos. Em breve, mais informações", informa a nota publicada no perfil oficial do Instagram de Asa Branca, administrado por amigos e familiares. Asa Branca foi internado em 14 de dezembro de 2019 para tratamento de um câncer na boca, sendo liberado uma semana depois, dia 21. Após uma piora na saúde, ele voltou ao hospital em 27 de dezembro. No último domingo, 2, sua esposa afirmou que o locutor estava em "estado bem crítico" e pediu orações.

