19/02/2020 Trabalhadores podem sacar saldo do FGTS pela internet Foto: reprodução Uma nova ferramenta digital vai possibilitar o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para todas as modalidades previstas em lei. Anunciado nessa segunda-feira (17) pela Caixa Econômica Federal (CEF), que é a gestora do fundo, a modalidade permite que o saque seja realizado integralmente pelo Aplicativo do FGTS, descartando a necessidade de ir a uma agência bancária. "O Saque Digital é mais uma inovação dos serviços prestados ao trabalhador que, a partir de agora, não necessita ir a um ponto de atendimento físico para sacar seu recurso do FGTS", destacou presidente da CEF, Pedro Guimarães. A ideia é dar celeridade e acesso aos trabalhadores às novas modalidades de saque, como o imediato e aniversário. Somente no saque imediato, em que o trabalhador pode retirar até R$ 998 das contas ativas ou inativas, cerca R$ 15,1 bilhões estão disponíveis para 37 milhões de trabalhadores que têm direito ao benefício. O prazo para a retirada do dinheiro termina em 31 de março. Ao solicitar o saque do FGTS por meio do aplicativo, o solicitante poderá indicar uma conta de qualquer instituição financeira para receber os valores. Não há qualquer custo na transação. A aplicação já está disponível para sistemas Android. A versão para iOS será lançada nos próximos dias. O trabalhador também pode consultar os valores do FGTS já liberados para saque, enviar documentos e acompanhar as etapas entre a solicitação e a liberação dos valores para saque. Com informações da CEF

