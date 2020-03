Brasil 11/03/2020 19:47 www.msn.com Professor preso em SP oferecia filha para favores sexuais por dinheiro © Reprodução/TV TEM A Polícia Civil de São Paulo prendeu um professor de 33 anos suspeito de oferecer a filha para atos sexuais em troca de dinheiro, segundo investigação. A prisão ocorreu na manhã desta terça-feira, 10, em Assis, no interior de São Paulo, durante operação de combate a pornografia infantil e estupro de vulnerável. As informações são do G1. Na casa do suspeito em Marília, os policiais encontram fotos e vídeos com cenas pornográficas envolvendo crianças e adolescentes armazenadas em um computador. A prisão aconteceu após denúncia de que uma mulher estaria compartilhando fotos de crianças nuas e em traje de banho num site de relacionamento. As investigações apontaram que a mulher era, na verdade, um professor da rede pública de Assis e que a linha telefônica dele estava cadastrada com dados falsos de outra professora. Em depoimento, o professor disse que era uma fantasia sexual dele, mas que nenhum ato foi concretizado. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação de Assis informou, que o servidor da pasta não é professor e não atua em sala de aula, mas ocupa cargo administrativo. Informou ainda que a prefeitura vai colaborar com as investigações e que a acusação contra ele ocorre fora do serviço público. Como denunciar casos de abuso infantil e como orientar a criança Diariamente, crianças e adolescentes são expostos à violência sexual. Até abril de 2019, o Disque 100 recebeu mais de 4 mil denúncias de abuso infantil em todo o Brasil, mas sabemos que esses dados não estão nem perto da realidade, uma vez que ainda é difícil ter estatísticas que realmente abranjam o problema de forma real. Isso se dá por inúmeros fatores como, por exemplo, pelo preconceito e pelo silêncio das vítimas (que às vezes não entendem o que está acontecendo com elas) e pela “vergonha” e falta de informação sobre o assunto de familiares.

