Brasil 17/03/2020 10:36 Reuters Primeira morte por novo coronavírus é registrada no Brasil Foto: Seleções Um paciente do Estado de São Paulo se tornou a primeira vítima fatal do novo coronavírus no Brasil, informou a Secretaria de Estado de Saúde nesta terça-feira, 17. A vítima é um homem de 62 anos, internado em um hospital particular. Além da Covid-19, ele também tinha histórico de diabetes, hipertensão e hiperplasia prostática, conforme divulgou o governo estadual nesta manhã. Ainda não foi informada a cidade onde o homem morava e se ele teria feito alguma viagem ao exterior ou se teve contato com alguém contaminado. O secretário de Estado da Saúde, José Henrique Germann, e o Coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus de São Paulo, David Uip, vão fornecer informações relacionadas à morte em entrevista coletiva nesta tarde, disse a secretaria em nota. Segundo o último boletim do Ministério da Saúde, divulgado na segunda-feira (16), o Brasil tinha 234 casos confirmados de covid-19, sendo 152 em São Paulo. O Estado ainda possui mais de 1,7 mil casos suspeitos.

