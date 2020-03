Brasil 19/03/2020 18:46 Estadão Conteúdo Brasil tem 621 casos e sete mortes pelo coronavírus Foto: WILTON JUNIOR / Estadão Conteúdo O Ministério da Saúde informou nesta quinta-feira (19) que o Brasil já contabiliza 621 casos confirmados de novo coronavírus, com seis mortes causadas pela doença. Até ontem eram 428 infectados com três óbitos. Um sétima morte já foi confirmada pela Secretária de Saúde de São Paulo, mas não entrou nos dados oficiais do governo federal. O Estado de São Paulo registra o maior número de casos confirmados de infecções (286), seguido pelo Rio de Janeiro (65), Distrito Federal (42), Bahia (30), Minas Gerais (29), e Pernambuco e Rio Grande do Sul (28). Segundo o ministério, são pelo menos oito estados com transmissão sustentada de novo coronavírus.

Voltar + Brasil