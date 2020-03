Brasil 31/03/2020 16:40 Agência Brasil - Brasília País tem 201 óbitos por covid-19 e 5.717 casos confirmados © Marcello Casal JrAgência Brasil O governo brasileiro atualiza hoje (31), em coletiva de imprensa no Palácio do Planalto, os dados sobre o avanço da covid-19 no país. Participam o ministro-chefe da Casa Civil, Walter Braga Netto; da Economia, Paulo Guedes; além de representantes da pastas da Saúde, Justiça e Segurança Pública, e Economia. De acordo com os dados mais recentes do Ministério da Saúde, divulgados ontem (30), o país contabilizava 159 mortes e 4.579 casos confirmados da doença. Kits de teste rápido Nesta terça-feira desembarcou no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos (SP), o primeiro lote de 500 mil de testes de detecção rápida para a covid-19. O lote faz parte de uma compra de compra de 5 milhões de kits efetuada pela Vale. O teste, produzido pela empresa chinesa Wondfo, tem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Ele detecta anticorpos e permite que se tenha um resultado em apenas 15 minutos.

