Brasil 04/04/2020 07:43 Julia Lindner e Idiana Tomazelli - Estadão Governo vai divulgar terça aplicativo para cadastrar informais que têm direito a auxílio de R$ 600 © Dida Sampaio/ Estadão O atual ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni. BRASÍLIA - O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, disse nesta sexta-feira, 3, que será usado um aplicativo para celulares para identificar os trabalhadores informais que não estão em nenhum cadastro do governo mas têm direito de receber o auxílio de R$ 600. O benefício é uma das medidas de alívio à crise econômica provocada pela pandemia do coronavírus. Segundo o ministro, entre 15 milhões e 20 milhões de trabalhadores que têm direito ao auxílio não estão atualmente em nenhum cadastro usado pelo governo.Devem fazer o cadastramento pelo aplicativo: trabalhadores que não estão no Cadastro Único único do governo; contribuintes individuais do INSS; microempreendedores individuais (MEIs). Onyx afirmou que a previsão é que esses trabalhadores possam começar a receber o auxílio 48 horas depois de concluírem o cadastramento pelo aplicativo. "Queremos dar tranquilidade ao taxista, ao vendedor de pipoca, à diarista, de que ela, a partir de terça-feira, 7, terá as condições de fazer o cadastramento e, em poucas horas, receber os recursos", disse o ministro da Cidadania.

