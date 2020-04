Brasil 14/04/2020 10:03 Jovem Pan Estudo com medicamento Remdesivir tem bons resultados em casos graves de Covid-19 68% dos pacientes tratados apresentaram melhora considerável Um estudo publicado pela revista científica New England Journal of Medicine trouxe resultados animadores com o uso do medicamento Remdesivir, produzido pela empresa Gilead Sciences, contra infectados pelo novo coronavírus. A droga foi administrada por dez dias em pacientes que apresentavam casos graves de Covid-19, com quadro respiratório de alto risco. Dos 61 testados – em países como Estados Unidos, Europa, Canadá e Japão -, 53 puderam ter seus dados computados no estudo. Trinta e seis pacientes, ou 68%, apresentaram melhora considerável no quadro, incluindo 17 deles que puderam deixar os respiradores. A pesquisa, no entanto, destaca que mais testes, incluindo com grupos de controle, serão necessários para provar a eficácia do Remdesivir.

